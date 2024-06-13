رونالدو: اللعب دوليا حتى 39 عاما هبة من الله

ياسر رشاد - القاهرة - طالب النجم كريستيانو رونالدو اسطورة منتخب البرتغال زملائه في المنتخب بضرورة احترام كافة اختيارات وقرارات المدير الفني روبرتو مارتينيز قبل ايام من انطلاق بطولة يورو 2024 مؤكدا ان اللعب الدولي مع منتخب بلاده حتى سن 39 عاما بمثابة ( هبة ) من الله .

ويستعد كريستيانو رونالدو للمشاركة مع المنتخب البرتغالي في بطولة يورو 2024 وهي المشاركة السادسة له في البطولة الاقوي على مستوى القارة الاوربية وهو رقم قياسي وايضا يملك رونالدو الرقم القياسي عالميا لعدد المباريات التي شارك فيها مع منتخب بلاده برصيد 207 مباراة دولية الى جانب ايضا الرقم القياسي لعدد الاهداف الدولية برصيد 130 هدف متجاوزا أسطورة ايران على دائي .

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل ايام من مواجهة البرتغال الاولى في بطولة يورو 2024 امام منتخب التشيك يوم الثلاثاء المقبل : الامر المهم انني في تمام الجاهزية على المستوى البدني والنفسي لخوض مثل تلك المنافسة . انا جاهز بنسبة 100 % مثلما كنت دائما وسأحترم تماما قرارات المدير الفني للمنتخب البرتغالي ايا كانت فلقد جئت من اجل مساعدة منتخب بلادي و زملائي الاعبين .

واضاف رونالدو : اعلم ان اللعب حتى سن 39 عاما بمثابة الهبة من الله فاللعب عاما بعد عام بعد 35 عاما لاي لاعب يكون بمثابة الاستمتاع والتسجيل بفانلة منتخب البرتغال يمثل الكثير والكثير بالنسبة لي لان المنتخب البرتغالي هو حب حياتي والفوز باليورو هذا العام سيكون بمثابة الحلم . بالنسبة لي اللعب لمنتخب البرتغال بمثابة الشغف بمثابة الحب وكل مباراة العبها لمنتخب البرتغال هي مباراة خاصة ولو كانت في بطولة مثل اليورو فهي حالة شديدة الخصوصية وشعوري وانا اتجه للعب البطولة الاوربية السادسة لي مثلما كان نفس الشعور عندما كانت العب اولى بطولاتي الاوربية عام 2004 ولا شىء يفوق السعادة التي اشعر بها .

يذكر ان كريستيانو رونالدو نجح هذا الموسم في تسجيل 50 هدف مع نادي النصر السعودي في مختلف البطولات كما سجل 13 هدف مع منتخب البرتغال خلال عام 2023 في 12 مباراة .