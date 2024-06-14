الامارات | فتيل «يورو 2024» يشتعل اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه اليوم أنظار عشاق الكرة العالمية عامة، والأوروبية على وجه الخصوص إلى ألمانيا، حيث الموعد مع انطلاق النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية. وتقام البطولة القارية بدءاً من اليوم بمباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا، وتستمر منافساتها حتى 14 يوليو المقبل في 10 مدن ألمانية، هي العاصمة برلين إضافة إلى مدن ميونيخ ودورتموند وهامبورغ وفرانكفورت وشتوتغارت وجيلسنكيرشن وكولونيا ودوسلدورف ولايبزيغ.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها بطولة أمم أوروبا، التي تجرى كل أربع سنوات، على الأراضي الألمانية. واستضافت ألمانيا الغربية نسخة 1988، قبل أن تنظم ألمانيا الموحدة أربع مباريات في النسخة الماضية لـ(يورو 2020) بمدينة ميونيخ، حيث كانت تلك البطولة تجرى في عدد من المدن بمختلف أنحاء القارة. وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها أمم أوروبا فيما كان يُعرف سابقاً بألمانيا الشرقية في ظل وجود مدينة لايبزيغ ضمن المدن المضيفة لـ(يورو 2024)، كما أنها النسخة الأولى التي تكون فيها ألمانيا الموحدة بمثابة دولة مضيفة منفردة.

بصفتها الدولة المضيفة، تأهلت ألمانيا للبطولة تلقائياً، بينما صعدت المنتخبات الـ23 المتبقية عبر التصفيات، حيث بلغ 20 منتخباً النهائيات عن طريق التأهل المباشر من خلال احتلال المركزين الأول والثاني بالمجموعات الـ10 في التصفيات، بينما تم تحديد المقاعد الثلاثة المتبقية في المسابقة بواسطة الملحق.

ومن بين المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى نهائيات (يورو 2024)، شارك 19 منتخباً في النسخة السابقة (يورو 2020)، والتي توج المنتخب الإيطالي بلقبها بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح على إنجلترا.

وعاد منتخبا ألبانيا ورومانيا إلى النهائيات بعد غيابهما عن النسخة الماضية، كما تظهر سلوفينيا لأول مرة منذ نسخة (يورو 2000)، لتشارك في رابع مسابقة كبرى منذ استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة. وتلعب صربيا للمرة الأولى منذ انفصالها عن الجبل الأسود (مونتنغرو)، بعدما سبق أن لعبا كمنتخب واحد في يورو 2000. وتشهد البطولة وافداً جديداً في هذه النسخة هو المنتخب الجورجي، الذي يلعب في أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه، منذ استقلاله عن الاتحاد السوفييتي السابق عام 1991، وذلك عقب تأهله على حساب منتخب اليونان في الملحق.

«فوسبال ليبه» هو اسم الكرة الرسمية لكأس أوروبا، وتعني بالألمانية «حب كرة القدم»، وتم تصنيعها باستخدام مواد عضوية مستدامة، وهي أول كرة في تاريخ البطولة تتميز بـ«تقنية الكرة المتصلة»، حيث تحتوي على أجهزة استشعار إلكترونية داخلية، ما يسمح باكتشاف حركتها ليستخدمها حكام المباريات للمساعدة في اتخاذ قرارات دقيقة.

السويد وروسيا وويلز أبرز الغائبين

تُعدُّ منتخبات السويد وروسيا وويلز أبرز الغائبين، حيث عجز السويديون عن الظهور في البطولة للمرة الأولى منذ نسخة 1996، كما أخفقوا في المشاركة بثاني بطولة كبرى على التوالي، بعدما فشلوا في التأهل لمونديال 2022 بقطر. وتم منع روسيا، من المشاركة في التصفيات بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا.

بينما في المقابل فشل منتخب ويلز، الذي بلغ الأدوار الإقصائية في آخر نسختين، بما في ذلك وصوله إلى نصف نهائي (يورو 2016)، في الصعود للنهائيات بخسارته أمام بولندا بركلات الترجيح في الملحق.

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