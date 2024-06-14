شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة فاركو الليلة فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدير محمود ناجي مباراة فاركو ضد الأهلي تحكيمياً، ويعاونه كل من سمير جمال وشهاب راشد، ويتواجد نادر قمر الدولة كحكم رابع. وفي تقنية الفيديو يتواجد أحمد الغندور ويعاونه خالد حسين.

وستكون تلك المباراة السابعة للحكم في الدوري الموسم الجاري، وسبق وأدار مباراة لفاركو في الجولة الأولى من الموسم وانتهت بخسارة الفريق السكندري بهدفين دون مقابل من مودرن فيوتشر.

فيما لم يُدر أي مباراة محلية للأهلي هذا الموسم، وأشهر ناجي 26 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء في المباريات الست السابقة.

وإجمالا أدار محمود ناجى 5 مباريات للأهلى، انتهت ثلاثة منها بفوز المارد الأحمر وواحدة بالتعادل السلبى ولقاء انتهى بالخسارة.

المباراة الأولى جمعت الأهلى مع النصر و فاز الأهلى بخماسية نظيفة موسم 2017/2018 ، المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب موسم 2020/2021 و انتهت بفوز الأهلى 3/2 ، ثم أدار مباراة الاهلى مع الجونة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين في كأس الرابطة العام الماضى، ثم أدار مباراة الاهلى ومصر المقاصة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد وأخيراً أدار مباراة الاهلى وبيراميدز التي انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.