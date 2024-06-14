شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب سداسي المقدمة فى الدوري قبل ظهور الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الجمعة، منافسات المباريات المؤجلة من الاسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين تجمع الزمالك مع سيراميكا والأهلى مع فاركو.

ترتيب سداسي المقدمة في الدوري المصري:

بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة

المصري 39 نقطة من 24 مباراة

زد إف سى 37 نقطة من 23 مباراة

إنبى 36 نقطة من 24 مباراة

الاتحاد السكندري 36 نقطة من 25 مباراة

سموحة 35 نقطة من 25 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك



يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجبشيان ليج الأول فى تاريخه.



بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة فى المركز الأول

الاهلى 33 نقطة من 15 مباراة فى المركز الثامن

الزمالك 28 نقطة من 17 مباراة فى المركز الثانى عشر.