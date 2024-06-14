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ترتيب سداسي المقدمة فى الدوري قبل ظهور الأهلى والزمالك الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 14 يونيو 2024 01:15 م

تختتم اليوم، الجمعة، منافسات المباريات المؤجلة من الاسبوع الحادى عشر لمسابقة بإقامة مباراتين تجمع الزمالك مع سيراميكا والأهلى مع فاركو.

ترتيب سداسي المقدمة في الدوري المصري:

بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة
المصري 39 نقطة من 24 مباراة
زد إف سى 37 نقطة من 23 مباراة
إنبى 36 نقطة من 24 مباراة
الاتحاد السكندري 36 نقطة من 25 مباراة
سموحة 35 نقطة من 25 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك


يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجبشيان ليج الأول فى تاريخه.


بيراميدز 56 نقطة من 23 مباراة فى المركز الأول
الاهلى 33 نقطة من 15 مباراة فى المركز الثامن
الزمالك 28 نقطة من 17 مباراة فى المركز الثانى عشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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