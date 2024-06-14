شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الأهلى وفاركو قبل لقاء الليلة فى الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

واجه الأهلى نظيره فاركو فى 4 لقاءات قبل مباراة الليلة، انتهى اللقاء الأول بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، فيما انتهى اللقاء الثانى بالتعادل السلبى، وانتهى اللقاء الثالث بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وانتهى اللقاء الرابع بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد.

من جهته طالب أحمد خطاب، المدير الفنى لفاركو، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الليلة للهروب من قاع جدول المسابقة واستغلال حالة الإجهاد التى يعانيها نجوم الأهلى الدوليين بسبب توالى المشاركات مع النادى ومنتخب مصر.

وعقد أحمد خطاب جلسة مع لاعبيه أكد لهم خلالها أن مواجهة الاهلى غاية فى الصعوبة مشدداً على إحتياج فاركو لكل نقطة من مبارياته المتبقية فى المسابقة لتحسين وضعية الفريق فى الدورى مؤكداً أن المواجهة الاولى للاهلى بعد الحصول على كأس أفريقيا ستكون صعبة بلاشك لرغبة اللاعبين فى الاحتفال مع جماهيرهم باللقب الافريقى لذلك سوف يخوض فاركو اللقاء بحذر شديد خوفا من الخسارة.

واكتملت صفوف فاركو لمباراة الأهلى قبل 48 ساعة فقط من المباراة نظرا لتواجد الحارس محمد نديم ومحمود جهاد مع المنتخب الأولمبى وسيف تيرى مع المنتخب السودانى وانكادا مع غينيا بيساو.