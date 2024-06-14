شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.85 مليون يورو.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سيراميكا والزمالك إلى الحكم عبد العزيز السيد،ويعاونه كل من شريف عبد الله وأحمد لطف، فيما سيكون محمد يوسف هو الحكم الرابع.

أما محمود بسيوني فسيتواجد على تقنية الفيديو ويعاونه هاني خيري.