شكرا لقرائتكم خبر عن حفيظ دراجي: المدافع الجزائري بلعيد يقترب من الدوري البلجيكي وليس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي اقتراب مواطنه زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري لنادي سينت ترويدنس البلجيكي، رغم تداول أنباء قوية حول اقتراب اللاعب من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

وكتب حفيظ دراجي ، عبر حسابه على فيس بوك، "المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي saint trend البلجيكي الذي يلعب فى دوري المحترفين منذ 47 عاما، ملاكه رجال أعمال يابانيين، لعب فيه مدافع أرسنال tomiyasu، ووسط ميدان ليفربول endo ، ومهاجم لاتسيو kamada ، ويعتبر واحدا من أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب ، لتستفيد من تحويلها إلى فرق إنجليزية وألمانية..

بلعيد تلقى عروضا مغرية من الأهلي المصري وفريقين سعوديين لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن أفاق أخرى في دوريات أوروبية أكبر، خاصة وأنه يمثل أحد الخيارات المستقبلية الواعدة في المنتخب الجزائري ، لذلك تفهمت إدارة اتحاد العاصمة نوايا اللاعب وقررت تسهيل تنقله مقابل مبلغ لم يفصح عنه..بعد عيد الأضحى سيتنقل بلعيد إلى بلجيكا لإجراء الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله ..كل التوفيق



منشور حفيظ دراجي

تأكيدات حفيظ دراجي تُثير الشكوك حول صفقة بلعيد مع الأهلي خاصة وأن هناك من أكد على أن اللاعب وقع بالفعل للأهلي لمدة 4 مواسم ، وهو ما يٌُشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت قوية في هذه الصفقة.