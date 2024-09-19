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محمد صلاح لاعب شهر أغسطس في ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد الدولي المصري محمد صلاح، لقب لاعب الشهر في عن أغسطس المنقضي بالتصويت الجماهيري متفوقًا على الهولندي ريان جرافنبيرش والكولومبي لويس دياز.
 

وحقق صلاح انطلاقة مميزة مع ناديه الإنجليزي الشهر المنقضي مع بدء فعاليات بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها قبل فترة التوقف الدولية في سبتمبر.

وقال صلاح في تصريحات للقناة الرسمية للنادي الإنجليزي والموقع الخاص به "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة وبداية الموسم بشكل جيد. أنا دائمًا سعيد بمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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