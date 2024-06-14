شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أحمد نادر السيد للزمالك؟.. شقيقته تُجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تمارا نادر السيد، لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة، حقيقة عودة شقيقها أحمد نادر السيد حارس مرمي باوك اليوناني لنادي الزمالك من جديد لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، بعد حل أزمة إيقاف القيد، بعد اقتران اسمه بالكتيبة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقالت تمارا نادر السيد، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج نعم "قادرون" والمذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه المذيع محمد كشك، "شقيقي أحمد متحمس جدًا لنجاح تجربته الاحترافية، ومبسوط جدًا فى اليونان ولا يشعر بالغربة، حتى الآن لم يتواصل أحد من الزمالك مع أحمد أو عائلتي".

وأضافت لاعبة الأهلي لكرة السلة، "لم يتواصل أحد من الزمالك مع والدي على الإطلاق، ومحدش أتكلم مع أحمد بخصوص الرجوع للزمالك، وهو مبسوط للغاية بتواجده في اليونان حاليًا، ويأمل أن تكلل رحلته الاحترافية بالنجاح والتوفيق".

وتابعت شقيقة لاعب باوك اليوناني، "اذا تلقى أحمد عرضا مصريا هيفكر بالتأكيد، خاصة أنه يرجع الزمالك وده وارد وعادي جدًا، ولو عرض عليه العودة للأبيض هيوافق على الفور، شقيقي زملكاوي متعصب للغاية، ولو مسؤولو الأبيض تحدثوا معه عن العودة هيوافق على طول".