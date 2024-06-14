مختار: اجتماعات مكثفة لإستكمال ملف الأجهزة الفنية وسموحة لن يعود للخلف

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف مختار عضو مجلس ادارة نادى سموحة ان هناك اجتماعات مكثفة لمجلس الادارة لاستكمال ملف الاجهزة الفنية الذى أوشك على الانتهاء استعدادا للموسم الرياضى الجديد

وتابع بأن الملف الانشائى يسير على قدم وساق وهو الملف الذى يتولاه الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس النادى لاحداث طفرة انشائية يستفيد منها ابناء اعضاء الجمعية العمومية

وشدد مختار على أن نادى سموحة عرف طريق الاستقرار ولن يعود الى الخلف حتى تستكمل الدورة الحالية بما يعود بالنفع على جميع اعضاء النادى

واختتم مختار تصريحاته بأن ملف كرة القدم يتابعه المهندس فرج عامر بنفسه وان العمل داخل مجلس الادارة مقسم على الجميع لإنجاز الاعمال بصورة متوازية للاستفادة من كافة الخبرات وللحفاظ على الوقت