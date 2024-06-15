الامارات | رمسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وداع

كشف مقربون من لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين، أنه اتصل بعدد من زملائه لتوديعهم بعدما أبلغته إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته، نظراً لعدم تقديمه المردود الفني المطلوب في الموسم المنصرم.

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي دبا الفجيرة اتفقت مع المدرب الدكتور عبدالله مسفر، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري «الهواة».

هنغاريا

اختار نادي العروبة هنغاريا لإقامة المعسكر الخارجي للفريق، استعداداً للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، بإشراف مدربه البرتغالي برونو بيريرا.

قايدي

كشف مصدر أن المهاجم الإيراني مهدي قايدي، سيواصل اللعب لفريق كلباء في الموسم المقبل، معاراً من شباب الأهلي، بناء على اتفاق مبدئي بين الناديين.

استثمار

كشف رئيس نادٍ يلعب في دوري الهواة أن النادي يعمل لإيجاد فرص للاستثمار الرياضي لتأمين الموارد المالية، من أجل إعداد الفرق الرياضية، مشيراً إلى أن المهمة صعبة لكنها تبشر بالخير.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة دبا الحصن لكرة القدم تخلت عن فكرة التعاقد مع مدرب عربي، وأنها بصدد التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري المحترفين.

صالات

دعا مشجعون اللجنة التنفيذية لكرة الصالات إلى السعي لتنظيم كأس الأندية الخليجية للعبة، مؤكدين أن ذلك من شأنه نشر ثقافة ممارسة كرة الصالات على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة.