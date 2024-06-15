شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب عودة ثلاثى الفريق إلى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 15 يونيو 2024 05:00 ص
يترقب الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، عودة الثلاثى الفلسطيني ياسر حمد والأوغندى ترافيس موتيابا والبنينى سامسون أكينيولا من بلادهم بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2026.
وتواصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك مع اللاعبين الثلاثة من أجل تحديد موعد عودتهم للتدريبات الجماعية، من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة في الدورى خاصة أن الفريق الأبيض يحتاج إلى جميع العناصر في ظل ضغط المباريات التي يتعرض له.
ويرغب محلس الزمالك فى إنهاء الأزمة حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق فى مختلف المراكز وفقا لرؤية الجهاز الفني ، وهو ما لن يتم إلا بعد انتهاء أزمة القيد.
وشهدت المفاوضات بين إدارة الزمالك ومحامي اللاعب خالد بو طيب تقديم الأبيض عرضا ماليا لتقسيط الغرامة على 4 دفعات، ولكن محامي اللاعب رفض العرض، مع المطالبة بسداد المستحقات على قسطين، خلال 6 أشهروقبل انتهاء العام الجارى، وهو ما رفضه النادى مطالباً اللاعب ومحاميه بالسداد على 3 أقساط ، وينتظر الزمالك وصول رد من اللاعب أو محاميه على العرض حتى يتم البدء فى الإجراءات.
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