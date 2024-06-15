شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لجنة الحكام تفصل فى اختيار حكام أجانب فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب من عدمه سيعود إلى لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا، وأن لجنة الحكام هى صاحبة القرار في هذا الأمر.

وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات من قبل مسئولى بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب في المباريات المقبلة، ويترقب الجميع مباراة الاهلي و الزمالك المقرر لها 25 يونيو الجاري في بطولة الدوري، وهل سيطلب أي من الناديين الاستعانة بحكام أجانب من عدمه.

وتنتظر الأهلى مباريات مهمة فى شهر يونيو هى:

الاتحاد السكندري & الأهلى..الثلاثاء 18 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الأهلى & الداخلية..الجمعة 21 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الأهلى & فاركو..الجمعة 28 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري

وتنتظر الزمالك مباريات مهمة فى يونيو وهى:

الزمالك & المصري..الاثنين 17 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الزمالك & فاركو..الجمعة 21 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الزمالك & سيراميكا.. السبت 29 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري.