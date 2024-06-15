شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ26 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري غداً الأحد بإقامة مباراة واحدة تجمع المقاولون العرب مع طلائع الجيش باستاد الجبل الأخضر تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصري

الأحد 16 يونيو



مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش الساعة 7 على ستاد الجبل الأخضر



الاثنين 17 يونيو



_ الزمالك ضد المصرى استاد برج العرب الساعة 7

_ الاسماعيلى ضد انبى استاد الإسماعيلية الساعة 7

_ البنك الاهلى ضد الجونة استاد خالد بشارة الساعة 4



الثلاثاء 18 يونيو



_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى استاد الإسكندرية الساعة 7

_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء

_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء

الأربعاء 19 يونيو

_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 على ستاد السويس

_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 على ستاد المقاولون العرب



القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.