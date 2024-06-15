شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستفسر عن حالة مصابى الزمالك قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استفسر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين في القلعة البيضاء قبل مواجهة المصري المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

ويعانى أكثر من لاعب من الإصابة داخل الزمالك ، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا (العضلة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، مصطفى الزنارى (العضلة الخلفية)، مهاب ياسر (إصابة في وجه القدم)، وسيف الجزيرى (العضلة الخلفية)، حيث يعول عليهم الجهاز الفني بشكل كبير في تشكيل الفريق.

في سياق مختلف، كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتحديد الأسماء المقرر تصعيدها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة من فرق 2003 و2004 حتى يستفاد الزمالك من جهودهم.

ومن المقرر أن يحدد بدر حامد اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم، أو إعارتهم أو بيعهم، على أن يتم التنسيق مع جوميز بعرض أسماء اللاعبين المقرر تصعيدهم على المدير الفنى لإبداء رأيه، خاصة وأن مجلس الزمالك منح جوميز حق التصرف والمسئولية فى ملف الصفقات.

وشهدت الأيام الماضية تصعيد ثنائي حراس المرمى عمر عبد العزيز، ومحمود الشناوى لزيادة الاحتكاك بينهم وبين الفريق الأول ولاعدادهم وتجهيزهم للموسم المقبل بجانب عواد وصبحى.