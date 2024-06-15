شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم المهاجم البوركينابي محمد كانوتيه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تراجع النادي الأهلي عن ضم محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو، الذي انتهى عقده مع نادي جروزني الروسي مؤخراً.

ورغم أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبق وطلب التعاقد مع اللاعب البوركينابي إلا أنه عاد وتراجع عن الصفقة، بعد جلسة جمعته مؤخراً مع مسئولى القلعة الحمراء.

وقال مصدر فى الأهلي، إن كولر كان مُقتنعاً للغاية بضم مهاجم بوركينا فاسو، لكن الجلسة التي جمعته بإدارة الأهلي مؤخراً ساهمت فى تغيير وجهة نظر المدرب السويسري.

وأضاف المصدر، مسئولو الأهلي أبلغوا كولر بأن مستوى كانوتيه وأرقامه تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لم يتلق عروضا قوية بما يعكس انخفاض مستواه، بخلاف أن اللاعب له مطالب مالية مُبالغ فيها لا تتناسب مع أرقامه الضعيفة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن الأهلي اتفق مع كولر على البحث عن مهاجم أجنبي آخر بدلاً من كانوتيه، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.