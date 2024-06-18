الامارات | ليس مبابي أو هالاند.. رئيس الاتحاد الأوروبي يتوقع "أفضل لاعب على الإطلاق"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سفيرين على لامين يامال النجم الصاعد في صفوف منتخب إسبانيا، مشيراً إلى أنه قد يصبح قريباً «أفضل لاعب على الإطلاق».

وقال سفيرين في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء خلال زيارة معسكر منتخب بلاده سلوفينيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا: «إذا كنت أمتلك نادياً، سيكون يامال أول لاعب أشتريه إذا كان لدي المال الكافي».

ويرى سفيرين أن يامال جناح برشلونة (16 عاماً) «أفضل لاعب شاب في العالم وسيصبح قريباً أفضل لاعب على الإطلاق».



وسجل يامال ظهوره الأول في كأس أمم أوروبا خلال فوز "الماتادور" الإسباني على كرواتيا 3-0 ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في اليورو في عمر 16 عاما و338 يوماً.

وأنهى يامال المباراة بتقديم تمريرة حاسمة، وإذا نجح في هز الشباك في يورو 2024، سيخلف السويسري يوهان فولانتين كأصغر لاعب في تاريخ اليورو ينجح في تسجيل هدف، بعد أن نجح فولانتين في هز شباك فرنسا في يورو 2004 وهو في سن الـ18 و141 يوما.

كما أشاد سفيرين بمنتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، موضحاً: «إسبانيا فريق جيد للغاية، لقد قلت بالفعل أنني أعتبره أحد المرشحين للقب اليورو».