الامارات | من أرشيف "اليورو".. "عملة معدنية" مهدت طريق إيطاليا للقب 1968

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة أمم أوروبا عام 1968، لقاء المنتخب الإيطالي المضيف أمام الاتحاد السوفيتي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، وانتظر 70 ألفاً مشجع على المدرجات لجوء الحكم إلى إجراء القرعة بالعملة المعدنية لترجيح كفة أحد المنتخبين.

شارك في تلك البطولة أربع منتخبات فقط هي إيطاليا وإنجلترا، والاتحاد السوفيتي، ويوغسلافيا، وبعد أن أسفرت مواجهة إيطاليا والاتحاد السوفيتي عن التعادل في الدور الأول، لم يكن معمول حينها بنظام الوقت الإضافي وركلات الترجيح، ما استدعى لجوء الحكم الألماني كيرت تشينشير، لاستدعاء قائدي المنتخبين، الإيطالي جاشينتو فايكتي، والسوفيتي ألبرت شيستينوف، إلى غرفة تبديل الملابس، فيما انتظر الجمهور بمدرجات استاد ساو باولو في تورينو نتيجة القرعة باستخدام العملة المعدنية، ليخرج بعدها فالكيتي بفرحة تاريخية معلنا اختيار العملة المعدنية لإيطاليا فائزة بالمباراة، وعبورها للنهائي.

وظهر التعادل مجدداً في المباراة النهائية التي جمعت إيطاليا ويوغوسلافيا، وإنما بنتيجة (1-1)، إلا أنه لم يتم اللجوء للعملة المعدنية، بعدما تقرر إعادة المباراة بعد يومين على الملعب الأولمبي في روما، وفازت إيطاليا في المباراة المعادة 2-0، وتوجت بلقبها الأول في أمم أوروبا.