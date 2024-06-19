شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ونجوم القطبين ينعون مشجعتى الأهلى بعد مصرعهما بحادث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص نجوم الكرة المصرية من الأهلى والزمالك، وكذلك عدد من الأندية ورابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، على نعى كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح، مشجعتى النادى الأهلى، اللتين لقيتا مصرعهما أمس بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.



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أفشة



الونش



رابطة الأندية



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