شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف قمة الدورى المصرى بين الأهلى والزمالك 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل 25 يونيو من الشهر الجارى، قمة الدورى المصرى والتى تجمع الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

في سياق متصل يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان اتحاد الكرة عن حكم مباراة القمة المقرر لها يوم 25 يونيو الجارى فى بطولة الدورى الممتاز بعدما طلب الأهلى حكام أجانب لهذه المباراة المُرتقبة.

وأكد الأهلى تحمّله تكاليف الحكام الأجانب، وينتظر الأهلي استقدام طاقم تحكيم مُصنّف لهذه المباراة، حيث يرفض مسئولو النادى فكرة استقدام حكام "تصنيف ثاني أو ثالث"، وشددوا خلال مخاطباتهم الرسمية مع اتحاد الكرة على ضرورة إسناد المباراة لطاقم تحكيم قوي ومُصنف لأنها مباراة هامة وسيكون لها دور في مشوار المارد الأحمر نحو استمرار المنافسة على لقب بطولة الدوري.