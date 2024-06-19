شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لا جديد فى أزمة رامى البدوى والنادى مهدد بالحرمان من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالنادي المصري، تفاصيل مستجدات أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق، والتي تسببت في إيقاف قيد النادي البورسعيدي لـ 3 فترات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالإضافة إلى حرمان النادي من المشاركة في البطولات القارية في حال عدم السداد قبل نهاية يونيو الجاري.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: خاطبنا جميع الجهات وطلبنا مساعدة النادي على السداد لكن لم يستجب أحد حتى الآن، والمبلغ يصل لـ 30 مليون جنيه ويجب سداده قبل نهاية الشهر الجاري وإلا لن يشارك النادي في الكونفدرالية.

أضاف: المجلس الحالي لا يستطيع تحمل كل تلك الغرامات دون أي مساعدة خاصة أنه منذ توليه مسؤولية النادي يدفع غرامات لم يكن مسؤولاً عنها وإنما تعرض لها النادي بسبب الإدارات السابقة، وهذه المرة الغرامة ضخمة النادي بحاجة للمساعدة.

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا يشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وكان التونسي رامي البدوي قد حصل على حكما بأحقية الحصول على 450 ألف دولار من المصري بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الأفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.