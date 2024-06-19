يورو 2024.. أرقام واحصائيات مباراة البرتغال مع التشيك وفوز برتغالي قاتل

ياسر رشاد - القاهرة - نجح لاعب منتخب البرتغال فرانسيسكو كونسيساو في أولى مبارياته بقميص منتخب البرتغال في بطولة رسمية ان يسجل هدف قاتل اهدى به المنتخب البرتغالي فوزا عصيبا بهدفين لهدف امام منتخب التشيك في أولى مباريات المنتخبين ضمت مباريات بطولة يورو ٢٠٢٤ والتي جمعتهما على ملعب لييبزيج .

ففي الوقت الذي كانت نتيجة المباراة تتجه نحو التعادل بهدف مقابل هدف بعدما نجح لاعب وسط جمهورية التشيك لوكاس بروفود في التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة بعيدة المدى الا ان منتخب البرتغال تعادل بعدها بهدف ذاتي سجله مدافع التشيك في مرماه قبل ان ينجح فرانسيسكو كونسيساو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليهدي منتخب البرتغال اول ثلاث نقاط في البطولة .

أرقام واحصائيات

البرتغالي كريستيانو رونالدو اصبح اول لاعب في تاريخ اليورو يشارك في ستة بطولات مختلفة بداية ببطولة يورو ٢٠٠٤ مرورا بطولات ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ و ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ ونهاية ببطولة ٢٠٢٤ .

لأول مرة ينجح منتخب البرتغال في تحقيق الفوز في مباراته الاولى في بطولتين متتاليتين ( البرتغال شاركت في تسع نسخ من اليورو بدءا من بطولة ١٩٨٤ ) حيث سبق وحقق منتخب البرتغال الفوز في مباراته الاولى في يورو ٢٠٢٠ بالفوز على منتخب المجر بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .

بخسارته امام البرتغال يكون منتخب التشيك قد حقق فوزا واحدا في اخر مبارياته السبع الافتتاحية التي لعبها في بطولات اليورو حيث فاز في مباراة واحدة وخسر أربعة مباريات وتعادل في مباراتين ويعود اخر فوز لمنتخب التشيك في مباراته الاولى في بطولة يورو ٢٠٢٠ بالفوز على منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .

منتخب البرتغال اصبح متخصصا في العودة في المباريات التي يتأخر فيها امام المنافس في بطولة اليورو حيث يعتبر هذا الفوز هي المرة الرابعة التي يتجنب فيها المنتخب البرتغالي الخسارة بعد تقدم المنافس حيث فازت البرتغال في مباراتين وتعادلت في مباراة وخسرت مباراة واحدة كانت أمام بلجيكا في يورو ٢٠٢٠ .

هدف لوكاس بروفود لمنتخب التشيك هو الهدف الحادي عشر الذي يسجل من خارج منطقة الجزاء في بطولة يورو ٢٠٢٤ على بعد هدف واحد من اجمالي عدد الأهداف التي سجلت من خارج منطقة الجزاء خلال الدور الاول كله في بطولة يورو ٢٠٢٠ .

البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو سجل هدف الفوز لمنتخب البرتغال بعد ١١١ ثانية من دخوله الملعب ليصب اول لاعب بديل يسجل هدف لكنتخب البرتغال في بطولة كأس أوربا منذ هدف مواطنه ايدير في نهائي بطولة يورو ٢٠١٦ امام فرنسا .

اكمل المنتخب البرتغالي ٣٦٨ تمريرة في الشوط الاول من مباراته امام منتخب التشيك وهو العدد الأكبر لمنتخب في بطولات اليورو منذ بدأ تسجيل الاحصائيات للمباريات منذ عام ١٩٨٠ .