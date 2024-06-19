شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يخضع لاختبار طبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى اختبار طبى خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على موقفه من الإصابة التي يعانى منها خلال الأيام الماضية بالكاحل .

ومن المقرر أن يحدد الاختبار الطبي موقف اللاعب، وتحديد موقفه من التعافى من الإصابة ومدى إمكانية لحاقه بمباراة الأهلى المقرر لها 25 يونيو الجارى ببطولة الدورى بالجولة السابعة و العشرون.

يلتقى الزمالك مع فاركو بعد غد الجمعة بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر ، بإستاد المقاولون العرب بعد أن تم نقله من ستاد القاهرة

ويعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد فتوح، سيف الجزيرى، مصطفى الزنارى، محمد عاطف، مهاب ياسر، ناصر ماهر، بالإضافة إلى محمود الونش و محمد عبد الشافى واحمد حمدى.

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