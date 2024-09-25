ممدوح عباس: "الزمالك مستعد للسوبر.. وحاولت أجيب 5 تذاكر لشيكابالا قالولي خلصت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، عن استعدادات الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال عباس في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الزمالك مستعد للمباراة، ولا يهمني الحديث عن الحكام، يهمني اللاعبين في المباراة وأرض الملعب، وأتمنى أن يكون السوبر في الإطار الرياضي، ومن يريد الله له أن يفوز سيفز، ويجب أن تكون الجماهير على قدر المسئوولية".

وأضاف: "حاولت أمس أن أحصل على 5 تذاكر للمباراة "قالولي مفيش خلاص خلصت"، شعرت بالاطمئنان على الجماهير، كنت أتوسط للحصول على 5 تذاكر لشيكابالا، حتى يحضر أصدقائه من قطر ويشاهدوا المباراة، ولكن التذاكر نفدت".

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