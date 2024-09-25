اخبار الرياضه

توتي: سعيد باللعب بجانب صلاح.. وأسعى لاكتشاف لاعبين مصريين مثله

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد أمس الإثنين حضور الأسطورة الإيطالية، فرانشيسكو توتي، إلى مصر من أجل افتتاح أكاديميته الخاصة يمكنه من خلالها اكتشاف المواهب المصرية.

وقال توتي في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "فخور بتواجدي في مصر، وأشكر الوزير أشرف صبحي بإعطائي هذه الفرصة، وأتمنى أن تنتشر أكاديميات لكرة القدم في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سعيد جدا بأنني زاملت محمد صلاح في الملعب، وأسعى لاكتشاف مواهب مثله في مصر".

الجدير بالذكر أن توتي سبق له أن لعب مع المصري محمد صلاح في نادي روما خلال موسم 2016/17.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا