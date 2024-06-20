الامارات | كوبر مدرباً لفريق ليستر سيتي الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس تعيين ستيف كوبر في منصب المدير الفني الجديد للفريق بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وابتعد كوبر (44 عاماً) عن الساحة منذ رحيله عن تدريب نوتينغهام فورست في ديسمبر الماضي، قبل أن يخلف الإيطالي إنزو ماريسكا في تدريب ليستر سيتي بعقد يمتد حتى 2027.

ورحل ماريسكا عن تدريب ليستر سيتي بعد قيادته للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتولى تدريب تشيلسي خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

وكان كوبر قاد نوتينجهام للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 23 عاما.

ويستهل كوبر مشواره مع كريستال بالاس بمواجهة توتنهام في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.