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هالاند وحيدا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الخامسة من الممتاز، بمباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

وسجل إيرلينج هالاند هدفا في لقاء التعادل مع الجانرز 2-2، بينما رفع لويس دياز رصيد أهدافه إلى 5 بعد ثنائية في مرمى بورنموث.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الخامسة

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 10 أهداف

لويس دياز () - 5 أهداف

جون دوران (أستون فيلا) - 4 أهداف

نيكولاس جاكسون () - 4 أهداف

مبيومو (برينتفورد) - 4 أهداف

هارفي بارنيس (نيوكاسل) - 3 أهداف

محمد صلاح (ليفربول) - 3 أهداف

واتكينز (أستون فيلا) - 3 أهداف

مادويكي (تشيلسي) - 3 أهداف

داني ويلباك (برايتون) - 3 أهداف

وتبدأ الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 28 سبتمبر، بمواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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