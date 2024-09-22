هالاند وحيدا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.
وسجل إيرلينج هالاند هدفا في لقاء التعادل مع الجانرز 2-2، بينما رفع لويس دياز رصيد أهدافه إلى 5 بعد ثنائية في مرمى بورنموث.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الخامسة
إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 10 أهداف
لويس دياز (ليفربول) - 5 أهداف
جون دوران (أستون فيلا) - 4 أهداف
نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 4 أهداف
مبيومو (برينتفورد) - 4 أهداف
هارفي بارنيس (نيوكاسل) - 3 أهداف
محمد صلاح (ليفربول) - 3 أهداف
واتكينز (أستون فيلا) - 3 أهداف
مادويكي (تشيلسي) - 3 أهداف
داني ويلباك (برايتون) - 3 أهداف
وتبدأ الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 28 سبتمبر، بمواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.