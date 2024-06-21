اليوم 3 مباريات في كأس أمم أوروبا.. قمة نارية مرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة 3 مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

اوكرانيا ضد سلوفاكيا

تبدأ مباراة اوكرانيا وسلوفاكيا في الرابعة عصر اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة الأوروبية.

كان منتخب سلوفاكيا حقق المفاجأة بالفوز على نظيره بلجيكا أحد المنتخبات القوية، بهدف نظيف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره، ليحتاج إلى الانتصار من جديد على اوكرانيا للحصول على بطاقة التأهل للدور المقبل.

فيما خسرت أوكرانيا بنتيجة فادحة بعد السقوط أمام رومانيا بثلاث أهداف نظيفة، لتعقد موقفها من التأهل حال لم تحقق الانتصار في احد المباراتين المقبلتين، وعليه تحتاج اوكرانيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سلوفاكيا وعدم تلقي الخسارة من جديد، لأنه في حال السقوط ستخرج من البطولة بشكل شبه رسمي.

بولندا ضد النمسا

وفي السابعة مساءً، يلتقي بولندا مع نظيره النمسا على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

كان منتخب بولندا خسر أمام هولندا بهدفين لهدف، ليدخل مباراته أمام النمسا بشعار لا بديل عن الفوز من أجل إنعاش فرص تأهله إلى الدور المقبل، وتعويض الخسارة في الجولة الإفتتاحية.

الأمر نفسه لمنتخب النمسا بقيادة رانجنيك بعد خسارته أمام الديوك الفرنسية بهدف نظيف رغم أنه جاء من لاعب المنتخب النمساوي وبر بالخطأ في مرماه لتسقط في مباراتها الأولى، وعليه يحتاج إلى تعويض السقوط في المواجهة الماضية.

فرنسا ضد هولندا في قمة نارية

وفي العاشرة مساءً، مباراة من العيار الثقيل بين فرنسا وهولندا، التي ستقام على ملعب "ريد بول ارينا" في مدينة لايبزيج الألمانية.

ويسعى منتخبا فرنسا وهولندا لتحقيق الانتصار من أجل ضمان الصعود إلى دور ال16 بعدما نجح الثنائي في حصد الثلاث نقاط الأولى في الجولة الإفتتاحية.

قد يغيب نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بنسبة كبيرة عن مباراة هولندا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في أنفه، بعدما تعرض لكسر به، وعليه سيرتدي قناع، لكن فرص لحاقه بمباراة الطواحين الهولندية سيكون صعبا.