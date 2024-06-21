يورو 2024.. منتخب النمسا يتحدى بولندا في لقاء الفرصة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في تمام السابعة مساءً، حيث اللقاء المثير بين منتخب بولندا ونظيره النمسا، والذي سيقام على أرضية الملعب الأولمبي، بالعاصمة الألمانية برلين، وسط حضور متوقع يزيد عن 74 ألف مشجع، وسيقوم بمهمة التعليق على المباراة القوية، المعلق العماني خليل البلوشي.



النمسا وبولندا، يتشابهان في وضعهما بالمجموعة، فكلاهما خسرا في انطلاق مشوارهما بالبطولة الأوروبية، فالأول خسر بهدف نظيف جاء من نيران صديقة، والثاني لم يحافظ على تقدمه أمام منتخب هولندا، وخسر المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وتتذيل كل من النمسا وبولندا، الترتيب بلا نقاط، لذا فكلاهما سيدخل المباراة من أجل الفوز فقط، والقتال في الجولة الأخيرة الحاسمة، للتأهل للأدوار التالية من اليورو.

ورغم الخسارة، ما زال بعض الخبراء، يرشحون رالف رانجنيك، وكتيبته، للعب دور الحصان الأسود في كأس أوروبا الحالية، وذلك استناداً على نجاحه مع ناديي سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني.

ويدخل المنتخب النمساوي، المباراة وهو في قمة الحماس حين يبدأ الامتحان الصعب، أكون أو لا أكون، ضد منتخب بولندا بقيادة نجمها روبرت ليفاندوفسكي، خصوصًا أن الخسارة ستعلن رسمياً مغادرة النمسا لليورو.

في المقابل، أعادت عودة روبرت ليفاندوفسكي، الذي غاب عن المباراة الأولى أمام هولندا للإصابة، بريق الأمل للمنتخب البولندي، قبل المواجهة الحاسمة أمام النمسا.

وأصيب أفضل هداف في منتخب بولندا برصيد 82 هدفا في 151 مباراة، في المواجهة الودية الأخيرة التي سبقت البطولة القارية أمام تركيا، ليغيب عن المواجهة الأولى في البطولة أمام هولندا التي انتهت بخسارة منتخب بلاده.

ويعد ليفاندوفسكي لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب ميكال بروبييرز، ومن المتوقع ان يقود نجم برشلونة هجوم المنتخب البولندي، ويعاونه نجم الوسط بيوتر زيلينسكي.

