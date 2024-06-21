بلباو يعلق على إمكانية رحيل ويليامز بعد تألقه في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - جذب نيكو ويليامز نجم فريق اتلتيك بلباو الأنظار إليه بشدة بعد تألقه اللافت خلال مشاركته مع منتخب اسبانيا في منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ولعب نيكو ويليامز دوراً بارزاً في فوز المنتخب الإسباني مساء أمس على نظيره الإيطالي بهدف نظيف ليضمن اللاروخا التأهل لثمن نهائي البطولة.

وعلق جون يوريارتي رئيس نادي اتلتيك بلباو الإسباني على إمكانية رحيل نيكو ويليامز لفريق جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية قائلاً: “ الإهتمام بضم نيكو ويليامز طبيعي لكنه سعيد هنا في بلباو”.

وأضاف: “ لقد قدم موسماً مميزاً والآن يظهر بشكل مميز أيضاً في اليورو، نحن لسنا قلقين ”.

ويمتلك نيكو ويليامز شرطاً جزائياً في عقده مع أتلتيك بلباو بقيمة 58 مليون يورو، حيث يحظى اللاعب بإهتمام كبير من عدة أندية في مقدمتها برشلونة الإسباني إضافة لعدة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.