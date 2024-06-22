رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام تركيا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره التركي، ضمن منافسات بطولة أمم الأوروبية "يورو" 2024.



ونجحت البرتغال في الفوز بالمباراة الأولى لها أمام التشيك بنتيجة 2/1، فيما فازت تركيا على جورجيا 3/1.

ويتوقع أن تكون هناك إثارة ومتعة خلاف مواجهة المنتخب التركي أمام نظيره البرتغالي إثارة كبيرة، خاصة وأن المنتخبان يبحثان عن تحقيق نتيجة إيجابية.



تشكيل البرتغال أمام تركيا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: روبن دياش - جونزالو إيناسيو - بيبي.

خط الوسط: جواو كانسيلو - نونو مينديش - فيتينيا - برناندو سيلفا - فيتينيا.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - كريستيانو رونالدو.

من المقرر انطلاق مواجهة المنتخب التركي أمام البرتغال في السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتُنقل مواجهات بطولة أمم أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي ستقوم ببث مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

