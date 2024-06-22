شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثلاثى "محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم| فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري. وغاب الثلاثى عن مباراة الأهلى مع الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب رغبة كولر فى حصولهم على راحة من توالى المباريات المحلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.