نوريس: نتواجد في برشلونة للفوز رغم صعوبة المنافسة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب سائق مكلارين لاندو نوريس عن سعادته للفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان التي أقيمت مساء السبت مؤكدا على صعوبة المنافسة في السباق النهائي مع الهولندي ماكس فيرستابين سائق ريد بول و البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس .

وكان لاندو نوريس قد أحرز المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى للفورميلا وان على حلبة برشلونة متقدما على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين و بطل العالم السابق لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة التي أداها نوريس بشكل اكثر من رائع ليفوز بالمقدمة بفارق 0.020 ثانية عن ماكس فيرستابين.

وقال لاندو نوريس عقب انتهاء التجارب التأهيلية: بالقطع انا سعيد جدا بالفوز . اللفة الأخيرة كانت لفة مثالية للغاية وانا سعيد للفوز بالمركز الأول وبهذا الأداء الرائع .

وأضاف لاندو نوريس : جىنا كفريق لسباق جائزة برشلونة الكبرى للفوز وليس لمجرد التواجد في المراكز الاولى ورغم ذلك فالمنافسة ستكون في منتهى الصعوبة امام ماكس فيرستابين و لويس هاميلتون لانهما سائقين اصحاب خبرة كبيرة وادائهما اكثر من رائع ولا اتوقع سباقا سهلا .

وقال نوريس تعليقا على أداء سيارته المكلارين : منذ سباق جائزة ميامي ونحن اقوياء ولدينا سرعات ممتازة . فقدنا المركز الأول اكثر من مرة لأننا لم نقدم ادائا مثاليا في التجارب التأهيلية في السباقات الماضية لكننا قدمنا هذا الأداء اليوم في برشلونة .