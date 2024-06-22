ماذا قدم صلاح في ليفربول بعد 7 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد يوم 22 يونيو 2017 إعلان الريدز رسميًا التعاقد مع المصري، محمد صلاح، قادمًا من روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

وخلال 7 أعوام حقق صلاح الكثير من الأرقام القياسية والألقاب التاريخية مع الريدز، وحقق ما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل.

رحلة صلاح من الشك إلى اليقين

انضم صلاح إلى ليفربول وهو في حال من الشك بشأن مدى إمكانية نجاحه في الدوري الإنجليزي بعد تجربة سابقة ليست بجيدة، حيث انضم إلى تشيلسي في عام 2014 وبعدها لم يقدم مردود جيد، ليخوض عدد من الإعارات قبل أن يتعاقد معه روما.

ولكن المصري وصل لليقين بعد فترة قليلة، حيث شارك في أول موسم مع الريدز بـ (44 هدفا، و15 تمريرة حاسمة) خلال 52 مباراة بجميع المسابقات.

وشارك صلاح بشكل عام مع الريدز في 349 مباراة وبواقع "28.177 ألف دقيقة" بجميع المسابقات، سجل خلالهم 211 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة.

ألقاب الفرعون المصري مع الريدز

كان أول نجاح لصلاح مع ليفربول هو الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2019، والذي أعقبه الفوز بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس كاراباو (مرتين)، وكأس الإمارات، ودرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وخلال الـ7 أعوام، استطاع المصري الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 3 مناسبات (2017/18، 2018/19، 2021/22)، بجانب أفضل لاعب في البريميرليج مرتين (2018، 2022).

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حاولت الأندية السعودية ضم النجم المصري بكل طرق، وتقديم العديد من العروض الضخمة لنادي ليفربول، لكن في النهاية قرر صلاح والريدز استكمال الطريق معا.

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