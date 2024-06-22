ليفربول يبحث عن بديل صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «TeamTalk» أن ليفربول يفاضل بين الحصول على خدمات البرازيلي رودريغو غوس، أو التركي الواعد أردا غولر، لتعويض الفرعون المصري على المستوى البعيد، أو حتى بداية من الموسم المقبل، في حال رحيل صلاح في ميركاتو الصيف الحالي.

ويعتمد ليفربول في تحركاته على وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد عبر صفقة انتقال حر، وهو التعزيز الذي من المتوقع أن يؤثر بصورة سلبية على عدد الدقائق التي سيحصل عليها بعض نجوم النادي الملكي الموسم المقبل، على غرار رودريغو غوس، وأردا غولر.

وتشير تقارير إلى أن رودريغو هو الأقرب للرحيل، مقابل تمسك المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بأردا غولر.

ورغم تلميحات المهاجم المصري التي أعلن فيها رغبته بالبقاء مع ليفربول الموسم المقبل، إلا أن الهولندي آرني سلوت يرى أن أيام محمد صلاح في «أنفيلد» قد انتهت بالفعل، وسيكون من الأفضل كسب المال عبر بيعه إلى الأندية السعودية.