شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير مهاب ياسر من العودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادى الزمالك لأشعة خلال الساعات القادمة لتحديد موعد عودته لتدريبات القلعة البيضاء،بعد إصابة الكاحل التي يعانى منها وأبعدته عن التواجد في قائمة مباريات الفريق.

ويعانى مهاب ياسر من إصابة على مستوى الكاحل، منعته من المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل التعافى من الإصابة والتواجد في التدريبات الجماعية للفريق.

وفي سياق مختلف يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خدمات الثلاثى "أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا والسنغالى إبراهيما نداى" خلال المباراة المقبلة، والتى من المنتظر أن تكون أمام الأهلى، بالجولة 27 من الدورى.

وغاب ثلاثى الزمالك زيزو ودونجا ونداى عن مواجهة الفريق أمام فاركو التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى أنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 0، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وأكد مسئولو نادى الزمالك أنهم يرفضون خوض أي لقاء في الدور الثاني قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول ليزداد الغموض حول مصير مباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري رغم محاولات مسئولي رابطة الأندية إثناء إدارة القلعة البيضاء عن قرارها.