الزمالك يعلن موقفه النهائي بشأن خوض مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، عن الموقف النهائي لـ القلعة البيضاء بشأن خوض مباراة الأهلي ومباريات الدور الثاني من بطولة الدوري.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، كتب سالم: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري".

وأكد المتحدث باسم نادي الزمالك أنه "لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه (مجلس إدارة الزمالك) عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره."