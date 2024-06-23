يورو 2024 : أرقام واحصائيات مباراة جورجيا مع التشيك ونقطة تاريخية لجورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب جورجيا نقطة تاريخية في مواجهته امام منتخب جمهورية التشيك في اطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة في بطولة يورو 2024 بعدما اقتنص منتخب جورجيا تعادلا مستحقا حصد به اول نقطة له في تاريخ البطولات الكبرى في اول مشاركة له في تاريخ بطولات اليورو .

النتيجة ايضا حفظت للمنتخبين فرصة التأهل الى الدور الثاني حال تحقيق الفوز في لقاءي الجولة الثالثة حيث ستلاقي جورجيا منتخب البرتغال المتصدر والذي ضمن صدارة المجموعة والتأهل الى الدور الثاني فيما ستلعب جمهورية التشيك مباراة حاسمة وفاصلة امام منتخب تركيا صاحب المركز الثاني والذي يحتاج هو الاخر لنقطة التعادل لضمان التأهل الى الدور الثاني .

أرقام

تسع بطاقات صفراء اظهرها حكم المباراة للاعبي المنتخبين حيث حصل لاعبي منتخب جورجيا على 4 بطاقات ولاعبي منتخب تشيكيا على خمس بطاقات وهو اعلى عدد بطاقات صفراء شهدته مباراة في بطولة اليورو منذ المباراة النهائية ليورو 2016 والتي شهدت 10 كروت صفراء وزعت بين لاعبي فرنسا والبرتغال طرفي المباراة النهائية .

منذ خسارته ثلاث مباريات متتالية في الفترة من يونيو 2023 الى سبتمبر 2023 لم يخسر منتخب جورجيا سوى مباراتين فقط من اصل تسع مباريات لعبها حيث فاز في اربعة مباريات وتعادل في ثلاث مباريات .

سدد منتخب جمهورية التشيك 12 تسديدة على مرمى منتخب جورجيا وهو العدد الاكبر لمنتخب في مباراة فشل في تحقيق الفوز بها في تاريخ اليورو منذ بدأ العمل بتسجيل الاحصائيات في المباريات منذ عام 1980 .

باتريك تشيك اصبح الهداف التاريخي لمنتخب جمهورية التشيك في تاريخ بطولة اليورو بعد تسجيله لهدف منتخب بلاده في مرمى جورجيا ليصبح اجمالي اهدافه ستة اهداف ومتقدما على هداف منتخب تشيكيا السابق ميلان باروش صاحب الخمسة اهداف في بطولة اليورو .

الجورجي ميكاوتادزة اصبح ثاني لاعبي في تاريخ اليورو يسجل اول هدفين لمنتخب بلاده في تاريخ البطولة بعد النجم الاوكراني اندرية شيفشينكو الذي حقق نفس الانجاز مع منتخب اوكرانيا عام 2012 .

حارس منتخب جورجيا جورجي مامارداشفيلي نجح في التصدي لاحد عشر تسديدة من مهاجمي منتخب تشيكيا خلال المباراة وهو الرقم الاعلي في تاريخ بطولات اليورو منذ عام 1980 ولا يتفوق عليها سوى حارس منتخب لاتفيا الكسندر كولينكو الذي تصدي الى 12 تسديدة خلال مباراة لاتفيا مع هولندا في بطولة يورو 2004 .