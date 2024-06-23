عبدالحفيظ: الزمالك أول من خالف مطالبه بلعب مباريات من الدور الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي استغرابه من رفض مجلس إدارة الزمالك خوض مباراته أمام المارد الأحمر المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز، رغم لعبه مباريات من الدور الثاني.

أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: لا أعلم سبب حديث نادي الزمالك على المباريات المؤجلة الآن، وهم أول خالف ذلك الأمر بعدما لعب مباريات مع بعض الفرق من مباريات الدور الثاني قبل انتهاءه من الدور الأول.

وأكمل عبدالحفيظ: إدارة الزمالك تطالب غيرها بالقيام بشئ هم أنفسهم لم يقوموا به، وقرارهم غير مفهوم.

وتابع: قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول غير مفهوم، ولو كانت ركلة جزاء التي سددها أحمد السيد زيزو أتحسبت هدف لم يكن مجلس الزمالك ليصدر بيان الانسحاب، لكن الفكرة أنه يجب أن يكون لديك مبدأ.

وكان الزمالك أكد تمسكه بقراره، حيث أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري ،

ولا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه.