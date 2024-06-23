موعد مباريات الجولة التالتة للمجموعات في يورو 2024

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية، بنهاية مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب رومانيا، اليوم السبت، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وكان منتخب ألمانيا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الأمم، بعد فوزه في أول مباراتين على إسكتلندا والمجر.

التحق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا بعد الفوز على تركيا، بنتيجة 3-0.

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مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى

الجولة الثالثة سويسرا ضد ألمانيا يوم الأحد الموافق 23 يونيو، في تمام العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب كومىنسبانك أرينا.

فيما سيلاقي منتخب اسكتلندا نظيره المجر في تمام العاشرة مساءً، بتوقيت مصر ومكة، على ملعب شتوتجارت آرينا.

موعد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية

ستقام مباراة منتخب ألبانيا ضد نظيره إسبانيا يوم الاثنين الموافق 24 يونيو في تمام العاشرة بتوقيت مصر والقاهرة، على ملعب مركور شبيل أرينا.

وسيلاقي منتخب كرواتيا ضد نظيره إيطاليا يوم الاثنين الموافق 24 يونيو، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ريد بول آرينا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة

الثلاثاء 25 يونيو:

هولندا ضد النمسا (19:00) بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي.

فرنسا ضد بولندا (19:00) بتوقيت القاهرة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

انجلترا ضد سولوفينيا يوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب راين إنرجي.

الدنمارك ضد صربيا في تمام العاشرة يوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، على ملعب آليانز آرينا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة

مباراة منتخبي جورجيا × البرتغال يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فيلتينس ارينا.

مُباراة منتخبي التشيك × تركيا يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فولكسبارك.