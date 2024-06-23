عبدالحفيظ: رئيس الزمالك كان رئيسا لاتحاد الكرة ولم يتحدث أحد عن المؤامرة

ياسر رشاد - القاهرة - رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على تولي حسن حمدي رئاسة المارد الأحمر رغم كونه رئيسا لوكالة الأهرام التي هي راعي للنادي الأهلي في عام 2002.

قال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق: بخصوص كابتن حسن حمدي، الزمالك لحد دلوقت عمره في 4 سنين خد 3 دوري، الكابتن حسن حمدي وهو رئيس وكالة الاهرام، في سنة 2001 حصل الأبيض على بطولة الدوري ورجع خدها 2003 و2004 وعمرها ما حصلت في تاريخ الزمالك.

وواصل: هناك مفارقة تاريخية لم تحدث في التاريخ، أن رئيس نادي الزمالك كان رئيسا لاتحاد الكرة، وهو المشير عبد الحكيم عامر سنة 1959 ، وفي عهده الزمالك خد 12 بطولة، ومحدش اتكلم عن نظرية المؤامرة، رغم أن الأهلي ظل طوال تلك الفترة لم يحصل على بطولة.

وتابع: الأهلي قبل تعيين المشير عامر ظل 9 سنوات من موسم 1948 يتوج بالبطولة، بعد تعيين المشير ظل الأهلي 12 عاما دون بطولة، ومحدش قال “مؤامرة”.

وأكمل: الزمالك يحصل على الدوري مرتين كل 10 سنوات ، ويصدر للناس نظرية المؤامرة دائما.