موعد مباراة المكسيك في كوبا أمريكا

يستعد منتخب المكسيك لمواجهة نظيره جامايكا، على ملعب «إن آر جي» بهيوستن الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من كوبا أمريكا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب المكسيك بنظيره الجامايكي في بطولة «كوبا أمريكا».

حيث تواجه المنتخبان في نهائيات المسابقة القارية عام 2016 بالولايات المتحدة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وانتهت بفوز المكسيك بهدفين دون رد.

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وفاز منتخب المكسيك على نظيره جامايكا 20 فوزًا من أصل 28 لقاء خاضهما المنتخبان معا، سواء في بطولة كوبا أمريكا أو تصفيات منطقة الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم أوالكأس الذهبية أو دوري أمم الكونكاكاف.

موعد مباراة المكسيك ضد جامايكا في كوبا أمريكا

تنطلق مباراة المكسيك وجامايكا، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبوظبي.