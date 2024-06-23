شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات كرة اليد 2004 يواجه هولندا فى الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:45 ص

يواجه المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، نظيره الهولندى فى تمام الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، فى أولى مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

ونجح منتخب سيدات اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال أحمد - جهاد وائل - لوجين أسامة - سارة علوى - سارة أشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى إيهاب - فاطمة محمود - أوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى وكابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى وكابتن حازم حامد محلل الأداء والكابتن منة كرم إدارية الفريق الوطنى والدكتورة ماهيتاب محمد أخصائية علاج طبيعى.