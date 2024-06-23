شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي جديد لـ علي معلول فى الأهلي لمتابعة حالته بعد جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع علي معلول لاعب الأهلي لفحص طبي وجلسة متابعة بعد أسبوع لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس مؤخراً بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وبدأ معلول مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة وتر أكيلس، التي أجراها 20 مايو الماضي عقب إصابته في الدقائق الأولى من مباراة الترجي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع معلول كل عدة أسابيع لجلسة متابعة للاطمئنان على حالته وسير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، خاصة أنه يحتاج فترة تتراوح بين 4 لـ6 أشهر للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات والمباريات.

وخطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.