مصدر من ليفربول يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الماضية عن تواصل اتحاد الكرة المصري مع ليفربول لمشاركة صلاح في صفوف المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر من ليفربول لموقع "الخليج 365" أن الريدز رفض تماما فكرة انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح المصدر أن سبب رفض ليفربول هو تعارض موعد أولمبياد باريس مع موعد بداية الفترة الجديدة للفريق تحت قيادة آرني سلوت المدرب الجديد، وأيضًا بسبب غياب العديد من اللاعبين بسبب بطولتي اليورو وكوبا أميركا.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا لليفربول يطلب فيه ضم صلاح، ولكن حتى الآن لم يصل رد النادي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن منافسات كرة القدم الأولمبية للرجال باريس 2024 ستقام في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.

اقرأ أيضًا:

الخليج 365 يكشف تفاصيل العرض السعودي لضم لاعب الأهلي

لقطة اليوم.. تفاصيل أزمة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون