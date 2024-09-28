"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة أرني سلوت، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

ويشهد تشكيل الريدز مشاركة النجم المصري محمد صلاح، منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل الفريق للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، روبرتسون، فان دايك، كوناتي.

خط الوسط: سوبسلاي، ماك أليستر، جرافينبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة جمعهم من 5 مباريات.

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