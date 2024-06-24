أحمد دياب يكشف: الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أزمة تهدد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي، في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فريقي الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية حاملا للقب البطولة، بينما يشارك المصري بعد تواجده في المربع الذهبي وفقا لجدول ترتيب الدور الأول للدوري.

وفي تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامي سيف زاهر، قال دياب: "مشاركة فريقي الزمالك والمصري القارية في الموسم المقبل، مهددة وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي، بسبب القضايا الخارجية التي يعانوا منها".

وأوضح أحمد دياب: "حال عدم حل ناديي الزمالك والمصري، مشكلة إيقاف القيد الخاصة بهما، قبل نهاية الشهر الجاري، ستكون مشاركتهما مهددة، ونتمنى تجنب هذا الأمر سريعا".