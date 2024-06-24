شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد يواصل دعم الزمالك من قطاع الناشئين.. تصعيد مهاجمين ومدافعين وظهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، فى تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول بـ 7 ناشئين فى الفترة الحالية، بالاتفاق مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول.

واستعان جوميز بالثنائى محمد السيد وعمار ياسر مواليد من ناشئى الزمالك، وقام المدرب بالدفع بالثنائى فى مواجهة فاركو الأخيرة، وقدموا مستوى جيداً لفت جميع الأنظار.

واتفق بدر حامد مع جوميز على تصعيد 5 ناشئين جدد شاركوا مع الفريق الأول فى التدريبات الجماعية التى أقيمت أمس، الأحد، وهم.. هشام محمد فؤاد وأحمد مجدى "مدافعان"، وحسين أبو المعاطى "ظهير أيسر" وأيمن أمير والسنبوك مهاجمان، ليواصل بدر حامد سلسلة نجاحه فى تصعيد الناشئين حيث سبق وصعد كلاً من سيد نيمار وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه.