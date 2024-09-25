جيسوس يتحدث عن موعد عوة نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن موعد اكتمال جاهزية المحترف البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع الفريق الأزرق.

ويغيب نيمار دا سيلفا، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي بتصفيات كأس العالم، في أكتوبر الماضي.

جيسوس: لا أعلم موعد عودة نيمار

قال جيسوس في تصريحاته عقب مواجهة الهلال والبكيرية، أمس، أنه لا يعلم موعد اكتمال جاهزية نيمار الذي يغيب عن الفريق منذ عام كامل، مشيراً إلى أسفه على فقدان خدمات البرازيلي بعد التعاقد معه بفترة ضئيلة.

وأوضح جيسوس: “نيمار إضافة كبيرة ليس للهلال فقط، بل للدوري السعودي ككل، ومن سوء الحظ خسارة جهوده بعد انضمامه بقليل”.

وأضاف مدرب الهلال: “لا أستطيع تحديد موعد عودة نيمار، وسننتظر إلى يناير حتى يستعيد كامل عافيته”.

فيما تأهل فريق الهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على البكيرية بهدف نظيف، سجله البرازيلي ماركوس ليوناردو.

موعد مباراة الهلال والخلود القادمة في دوري روشن السعودي

يستعد فريق الهلال، لملاقاة الخلود يوم السبت المقبل 28 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق الهلال، المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الفوز والعلامة الكاملة في أول 4 جولات.