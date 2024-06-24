شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: رسميا إلغاء القمة 128 غدا.. واعتبار الأهلى فائزا 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادى الزمالك، فى بيان رسمى، عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وجاء نص البيان كالتالى:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري، المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

وتتعهد الإدارة بأن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجِلّه ونحترمه، ونثمّن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهّم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".